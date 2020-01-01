ماني يتفوق على محرز وصلاح ويحصد جائزة الأفضل في إفريقيا

إنجازات عديدة للمهاجم السنغالي في 2019

حصل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ، على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، بعد المستوى المميز به طوال الموسم الماضي.

فوز ماني جاء في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة بمصر، بحضور مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء وجياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاء حصول النجم السنغالي على الجائزة، بعد منافسة شرسة مع محمد صلاح زميله في ليفربول، والجناح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي .

ونجح ماني في حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بتسجيله 22 هدفاً، بالتساوي مع صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال .

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

تألق اللاعب ساهم أيضاً في حصول ليفربول على دوري أبطال أوروبا ، بتخطي العديد من المحطات الصعبة أبرزها ضد برشلونة، بايرن ميونخ وتوتنهام في النهائي، وكذلك خطف لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي.

هالاند يكشف سبب اختياره لبوروسيا دورتموند

أنباء عن موافقة نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وأما على الصعيد الدولي فساعد ماني منتخب بلاده، في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مصر الصيف الماضي، حيث خسر أمام منتخب الجزائر بقيادة محرز.

يذكر أن صلاح غاب عن حضور الحفل لأسباب غير معروفة، ولم يظهر أيضاً رياض محرز بعد اعتذاره للمشاركة مع مانشستر سيتي في الديربي أمام يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.