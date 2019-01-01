ماني يستهدف الوصول إلى 26 هدفًا في الموسم المقبل للبريميرليج

ماني وطموحات جديدة مع ليفربول في الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ساديو ماني في حديث لموقع ليفربول الرسمي إنه يفكر في تحديات جديدة مع الريدز خلال الموسم المقبل على المستوى الجماعي والفردي.

وكان ماني قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم برصيد 22 هدفًا مناصفة مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج.

وحول طموحات الموسم المقبل، أكد ماني أنه يفكر في الاستمرار مع ليفربول فقط وتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق لا أكثر.

وقال ماني: "في الموسم المقبل علينا التطور أكثر، الفوز بالبريميرليج هو حلم كبير، اقتربنا منه كثيرًا في الموسم المنصرم ولكننا لم نصل إليه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "سجلت 22 هدفًا وهذا أكثر بكثير مما سجلته في الموسم قبل الماضي، سيكون أمامي تحدٍ جديد من أجل رفع هذا المعدل مرة أخرى في الموسم المقبل"

وتابع: "بشكل مبدأي سأحاول الوصول إلى 26 هدفًا في البريميرليج الموسم المقبل، بالطبع هذا الأمر لن يؤثر على التحديات الجماعية بالنسبة لنا كفريق"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى الموسم المنصرم بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ووصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز.