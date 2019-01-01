تقارير | مانشستر يونايتد يعوض بوجبا بثنائي برشلونة

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سلم للأمر الواقع برحيل بوجبا ويسعى لتعويضه بلاعبين من نادي برشلونة خلال الصيف الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ بالفعل في التحرك من أجل تعويض الرحيل المنتظر لبول بوجبا في الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يريد ضم لاعبين من صفوف برشلونة لتعويض رحيل الفرنسي.

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وذكرت الصحيفة أن كل من فيليبي كوتينيو نجم ليفربول السابق وإيفان راكيتيتش لاعب منتخب كرواتيا هما الثنائي المطلوب من النادي الكتالوني.

ويستعد بول بوجبا لمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف الجاري، حيث خرج اللاعب علنًا وأكد على رغبته في خوض مغامرة جديدة بمكان جديد.

ويعد رحيل كوتينيو ليس صعبًا للغاية بالنسبة لنادي برشلونة، حيث أن اللاعب لم يقدم حتى ربع مستواه في ليفربول منذ قدومه للفريق الكتالوني قبل حوالي عام ونصف.

بوجبا يعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد

وستكون صفقة ضم إيفان راكيتيتش هي الأصعب بكل تأكيد في ظل وجود إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على رأس القيادة الفنية للفريق.

جدير بالذكر أن راكتيتش كان قد خاض 54 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الماضي بكل البطولات كواحد من أكثر نجوم الفريق مشاركة على الإطلاق.