ماني: مستعد للتضحية بنفسي مقابل فوز ليفربول بالبريميرليج

لقب الدوري الإنجليزي غائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاماً

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي أنه مستعد للتضحية بنفسه مقابل أن يحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد.

ويعيش ماني فترة ناجحة مع ليفربول، منذ الموسم الماضي وحصل خلالها على لقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وعلى المستوى الشخصي حصل السنغالي الدولي على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "إلى أن ينجح الفريق، فإنا مستعد للتضحية بنفسي وتقديم كل ما هو ممكن للفريق".

وواصل: "حققنا أشياء كثيرة ولكن نريد تحقيق المزيد والمزيد مع هذا النادي، نطمح للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد وهذا لن يكون سهلاً".

وتابع: "ولكن في ظل ما رأيناه في السنوات الأخيرة فإن كل شيء ممكن، نحتاج فقط إلى أن نكون جائعين للبطولات".

وأكمل: "عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا اعتقدنا أن كل شيء تغير، وقلنا لأنفسنا أن هذا الأمر ممكن، ومع مزيد من الإيمان بأنفسنا حصلنا على الثقة وأصبح كل شيء ممكن".

ويستعد ليفربول، لمواجهة ولفرهامبتون مساء اليوم في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيبه الريدز.

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وواصل اللاعب السنغالي حديثه قائلاً: "عندما أتيت إلى ليفربول كان اللاعبون يرغبون في التحسن دائماً، نكون في صالة التدريب قبل الموعد بساعة كاملة هذه علامة فالجميع يريد أن يلعب ويكون الأفضل".

جدير بالذكر أن ليفربول حالياً يتصدر جدول البريميرليج برصيد 64 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع مباراتين مؤجلتين للريدز.