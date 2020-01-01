كلوب: ليفربول في حاجة للتطور واحتفال أليسون وصلاح رائع

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يطالب فريقه بالتطور في عدة جوانب قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

طالب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عناصر فريقه بالتحسن في جوانب عديدة قبل المباراة المنتظرة لهم ضد ولفرهامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بمؤتمر اللقاء، وشدد خلالها على صعوبة الخصم وتطرق للحديث عن إصابات الفريق وهدف محمد صلاح الأخير في مانشستر يونايتد.

وقال كلوب عن إصابات الفريق: "لوفرين تدرب مع الفريق يوم الإثنين وبدايته معنا تبدو جيدة، ميلنر ونابي كيتا لم يتواجدان وشاكيري كذلك، لكن قريبًا الجميع سيعود".

وأكمل: "أنا سعيد بعودة فابينيو، من الرائع أن يكون متاح لكنه لن يكون أساسيًا حتى يستعيد النسق الخاص بالمباريات خطوة بخطوة".

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وأردف عن قوة ولفرهامبتون: "أفهم أن مواجهتهم ليست سهلة على الإطلاق، هم فريق اللعب أمامهم يكون صعب كما هو الحال مع كل الفرق الدفاعية".

وأضاف عن فريقه: "أعتقد أننا في حاجة للتحسن على عدة نواحي بالأخص في الدقائق الأخيرة من كل شوط على مستوى التركيز، لقد رأينا مانشستر يونايتد يعود في المباراة الأخيرة بالرغم من أن النتيجة بذلك الوقت كان يجب أن تكون محسومة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن هدف صلاح واحتقال أليسون: "هما يعرفان بعضهما البعض منذ أن كانا في روما معًا، واحتفال أليسون كان عظيمًا، لقد كان أول من وصل ليحتفل معه بالرغم أن اللقاء كان في نهايته".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وفي رصيده 64 نقطة ولديه مواجهة أخرى مؤجلة ضد وست هام.