مانشيني يلمح إلى الاستعانة بخدمات بوفون ودي روسي في اليورو

هل يزين الثنائي الأسطوري قائمة إيطاليا في اليورو القادم؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أنه قد يستعين بخدمات الثنائي دانييل دي روسي، وبوفون في المستقبل مع المنتخب.

وتأهلت إيطاليا رسمياً إلى بطولة اليورو 2020، بعد تصدرها المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن وصيف المجموعة.

وقال مانشيني في تصريحات إذاعية: "نريد إعادة منتخبنا إلى المكانة التي يستحقها، لقد حققنا كأس العالم من قبل ولكن لم نحقق بطولة اليورو منذ فترة طويلة".

وواصل: "لهذا نريد المضي قدمًا في البطولة القادمة، نحن نخطط للوصول إلى المباراة النهائية".

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وعند سؤاله عن مستقبل الثنائي دي روسي وبوفون، قال المدرب: "سنرى إمكانية ضمهما للمنتخب في البطولة القادمة".

الجدير بالذكر أن كلا أوكرانيا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا ضمنوا الوصول إلى البطولة القادمة خلال التصفيات.