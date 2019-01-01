بعد تأهله لليورو.. مانشيني يقترب من تجديد عقده مع إيطاليا

روبيرتو مانشيني يعيد الاستقرار إلى منتخب إيطاليا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي من تجديد عقده مع الأتزوري، وذلك بعد الإنجازات والنجاحات التي حققها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتمكن المنتخب الإيطالي مساء السبت الماضي من تحقيق الفوز على جاره اليوناني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن التصفيات المؤهلة لليورو، ليرفع أسياد الدفاع رصيدهم للعلامة الكاملة في سبع مباريات، بفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه في المجموعة، قبل ثلاث مباريات من انتهاء التصفيات.

وعقب المباراة، أعرب مانشيني عن سعادته بالتأهل، مؤكدًا أن ما سيتم تقديمه خلال منافسات البطولة العام المقبل سيفوق ما قُدم في التصفيات.

وبتأهله رسميًا، وسلسلة الانتصارات التي حققها بالعلامة الكاملة في التصفيات، تعززت أسهم مانشيني من أجل قيادة المنتخب الإيطالي لحقبة أطول.

وذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بصدد تجديد عقد روبيرتو مانشيني من 2020 إلى 2022.

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يذكر أن منتخب إيطاليا قد عاش فترة صعبة خلال الحقبة الماضية، حيث دخل في سلسلة من الفشل انتهت بعدم التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.