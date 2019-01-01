مانشيني: لا وقت للتجارب قبل اليورو

روبيرتو مانشيني يغلق الباب مبدئيًا أمام بالوتيلي والراغبين في الانضمام لمنتخب إيطاليا

قال روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي إنه لا وقت للتجارب خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان منتخب إيطاليا قد حقق انتصاراه العاشر تواليًا في تصفيات اليورو مساء أمس الجمعة على مضيفه منتتخب البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة، أشاد مانشيني بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، كما أشاد بالمجموعة التي تقدم مستويات مميزة وتتطور يومًا بعد يوم.

وفي نفس الوقت، قال مانشيني إنه لن يكون هناك فرصة لتجربة العاصر الجديدة في الفترة المقبلة من أجل استدعائهم لليورو بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: "تحدثت من قبل عن ضم بالوتيلي وقلت إن ذلك سيحدث في حال كان جاهزًا، الأمر لا يتعلق به هو فقط بل بجميع اللاعبين الذين أتابعهم باستمرار"

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة نريد العمل معها من أجل الوصول إلى قمة ما لديهم قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، أمامنا أقل من 8 أشهر وهذا وقت ضيق جدًا في حال الحديث عن تجارب أخرى"

ما بعد ميسي.. هل يجد برشلونة الحل؟

يذكر أن روبيرتو مانشيني قد قاد إيطاليا للتأهل المبكر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، كما قاد الأتزوري إلى أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بـ 10 انتصارات متتالية، في رقم مرشح للزيادة.