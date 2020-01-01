مانشيني تسبب في خسارة إنتر لجيسوس وانضمامه لمانشستر سيتي!

التصرف الخاطئ أضاع كل شيء..

كاد جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، أن يرتدي قميص إنتر في 2016، لولا المدرب روبيرتو مانشيني، الذي كان يتولى تدريب النادي الإيطالي حينها وتسبب بدون قصد في فشل الصفقة.

جيسوس برز كأحد أفضل المهاجمين في البرازيل في الأعوام الماضية وجعل الصحف تبالغ في وصفه لدرجة نعته بخليفة رونالدو الظاهرة، وكان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

أحد تلك الأندية إنتر، الذي كان يدربه مانشيني، وطُلب منه فقط أن يتصل بجيسوس ليحاول إقناعه بارتداء القميص الأزرق خصوصًا وأن اللاعب كان منفتحًا على تلك الخطوة وقتها.

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لكن في النهاية، لم يتصل مانشيني به، ومن قام بهذه المهمة كان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ما جعل اللاعب يغير بوصلته من ملعب سان سيرو إلى الاتحاد.

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هذه القصة رواها ساباتينو دورانتي، وكيل اللاعب السابق، والذي قال "كان إنتر مهتمًا بشدة بجيسوس وأخبرت الإدارة أن مانشيني عليه الاتصال باللاعب".

وتابع "جيسوس رجل حساس للغاية، وإنتر لم يفعل ذلك، بينما اتصل جوارديولا به وأقنعه لينضم في النهاية إلى سيتي".

وأحرز جيسوس بقميص السيتي 71 هدفًا خلال 156 مباراة مع صناعته لعشرين آخرين، كما حقق لقبين للدوري الإنجليزي وكذلك كأس كاراباو ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن اسم إنتر ارتبط مرة أخرى بجيسوس في الآونة الأخيرة بعدما بدأت خطط سيتي لحقبة ما بعد سيرخيو أجويرو في الظهور، وكان أحد بنودها الاستغناء عن الدولي البرازيلي.