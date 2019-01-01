مانشيني: إيطاليا تفتقد أمثال توتي وديل بييرو

إيطاليا فازت بكل لقاءات التصفيات لأمم أوروبا

أوضح روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، أن الجيل الحالي للأتزوري يفتقد للنجوم مثل الماضي، ولكن يعوض الأمر بالاعتماد على قوة المجموعة المتواجدة.

وتأهلت إيطاليا لنهائيات أمم أوروبا 2020 المقبلة بعد أن حققت الانتصار في كل لقاءات التصفيات، لتعوض خيبة أمل الغياب عن مونديال 2018.

وقال مانشيني مع "لاجازيتا": "كان عاماً مثالياً ولكن أتطلع للأفضل، آمنا بمشروع مميز كان العمل فيه ليس فقط داخل الميدان، ولكن خارجه أيضاً".

وواصل: "الآن لا نملك ديل بييرو وتوتي، ولكن نملك مجموعة موهوبة وتتمتع بعلاقة قوية، إيطاليا ستلعب للفوز بأمم أوروبا، اللعب في روما بالمجموعة سيضعنا تحت الضغط".

واستمر مدرب إنتر السابق: "لا نبدأ كمرشحين لأن هناك فرق تسبقنا في التحضيرات والاستعدادات، وقعنا في مجموعة ليست بالسهلة كما يظن البعض، وسنعمل للتحسن حتى يونيو".

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وأوقعت القرعة إيطاليا في مواجهة تركيا، ويلز، وسويسرا لحساب المجموعة الأولى، وستلعب لقاءاتها بها في ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة روما.

وتُلعب البطولة التي تنطلق في يونيو القادم في عدد من المدن الأوروبية، في تجربة هي الأولى من نوعها على صعيد القارة العجوز.