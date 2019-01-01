إيطاليا تعلن إقامة مواجهة ودية مع سان مارينو

ضمن الاستعدادات لبطولة يورو 2020 الصيف القادم

أعلن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة ودية مع سان مارينو، ضمن استعدادت الفريق لبطولة يورو 2020 القادمة.

إيطاليا تستعد للسفر إلى ملعب ويمبلي لمواجهة إنجلترا في 27 مارس المقبل، قبل التوجه لنورينبيرج للعب أمام ألمانيا في 31 من نفس الشهر.

مباراة سان مارينو لم يتم تحديد الموعد النهائي لها حتى الآن، ولكنها على الأرجح ستكون قبل المباراة الاختتامية قبل انطلاق اليورو ضد التشيك في 4 يونيو.

وكانت إيطاليا قد سبق وأن لاقت سان مارينو في فبراير 1992، وتغلبت عليها برباعية نظيفة، كما فازت بنفس النتيجة بمباراة أخرى في مايو 2013.

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وجاءت النتيجة الأكبر بين الفريقين بالانتصار الكاسح للأزوري في 2017 بـ8 أهداف نظيفة، تحت قيادة المدرب السابق جان بييرو فينتورا.

يذكر أن إيطاليا وقعت بالمجموعة الأولى من اليورو، ومعها كل من تركيا وسويسرا وويلز، حيث تلعب أمام المنتخب التركي في 12 يونيو القادم.