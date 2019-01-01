مانشيني: إيطاليا تهدف للتتويج بيورو 2020 بالكرة الهجومية

جيل شاب جديد يقود الأتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، أن تطور الفريق في الطريق الصحيح وأسرع من المنتظر، مؤكداً سعيه للتتويج بأمم أوروبا المقبلة.

وأعاد مانشيني بناء المنتخب الإيطالي بالاعتماد على عدد من العناصر الشابة، في محاولة لتعويض إخفاق الغياب عن مونديال 2018.

وقال مانشيني مع "لاستامبا": "هناك فرق تسبقنا مثل فرنسا، ولكن لا يملكون نجوماً لصنع الفارق، إذا قمنا بواجبنا وعملنا ولعبنا كرة هجومية سنلتحق بهم".

وأضاف: "نحن إيطاليا، ربما لو لعبنا مع فرنسا الآن سنخسر، ولكن الوضع سيتغير في اليورو، الهدف كان المنافسة في 2022، ولكن نحن سبقنا الخطة ونريد أمم أوروبا 2020 الآن".

مالديني في طريقه لمغادرة ميلان مع ليوناردو

شائعات الشروط الجزائية تجتاح سوق الانتقالات.. يبدو أننا على موعد مع العديد من صفقات الأموال الطائلة! 💸 pic.twitter.com/LJUfh2HsMc — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

رئيس نابولي: فريقي توُج بالدوري الإيطالي وليس يوفنتوس

وواصل: "نملك عديد المواهب الشابة مثل كين وزانيولو وتونالي ومانشيني أصحاب مهارات وقدرات بدنية، ولكن يفتقدون للخبرة بعد، تدريب المنتخب صعب لأن في بعض الأحيان تملك أفكاراً ولكن لا يوجد وقت لتنفيذها".

وتلعب إيطاليا الشهر المقبل مع اليونان والبوسنة ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.