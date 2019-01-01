رئيس نابولي: فريقي توُج بالدوري الإيطالي وليس يوفنتوس

تصريحات مثيرة من رئيس نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد أورليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، للحديث من جديد عن خسارة الفريق الدوري الإيطالي الموسم المنصرم وقال إنه يعتبره متوجاً باللقب.

نابولي نافس يوفنتوس على السكوديتو وقتها حتى الجولات الأخيرة، وجمع 91 نقطة، ولكن البيانكونيري حسم اللقب في نهاية المسابقة.

وقال دي لاورنتيس مع "كوريري": "الأمر لا يحزننا لأن في نظري نحن فزنا باللقب معنوياً، أعرف أننا نستحق هذا اللقب".

وأضاف: "فزنا بهذا اللقب بسبب أسلوب لعبنا الجميل، ولكن في كرة القدم هناك عوامل خارجية هي ما تتحكم في الأمور".

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وكشف دي لاورنتيس عن رغبته في إعادة فابيو كوالياريلا من جديد لنابولي: "الأمر لا علاقة له بالأمور الاقتصادية، يستحق تلك الفرصة لختام رومانسي لمشواره هنا".

كوالياريلا، 36 عاماً، من مواليد نابولي، ولعب للفريق موسماً وحيداً في 2009-2010، ولكن غادر بسبب قضية ابتزاز من أحد مواطني المدينة.

وعن رحيل نجمه لورينزو إنسيني: "مر بفترة صعبة أثرت عليه نفسياً، ولكن الموضوع أُغلق تماماً بعد الاجتماع معه ومع رايولا في منزل أنشيلوتي".

وأفصح المنتج السينمائي عن تلقيه عرضاً ضخماً لبيع النادي: "أتى لي رجلاً وقال لي أن هناك شخص مهتم بشراء نابولي مقابل 900 مليون يورو، ضحكت وقلت له إن النادي ليس للبيع".

ويلعب نابولي في ختام الدوري الإيطالي مع بولونيا مساء السبت المقبل بعد حسمه لمركزه ثانياً خلف يوفنتوس.