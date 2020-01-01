مانشستر يونايتد يضغط لضم نجم برشلونة "بأي ثمن"

ليست المحاولة الأولى من النادي الإنجليزي

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، العودة بكامل قوته من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر تلقى صدمة قوية هذا الأسبوع، بعد رفض بوروسيا دورتموند، التخلي عن جناحه جادون سانشو، ليصبح المدرب أولي جونار سولشاير، في ورطة كبيرة لتدعيم فريقه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت قيام سولشاير بتوصية إدارة مانشستر، بالتفاوض مع برشلونة لضم فاتي بأي ثمن، لحاجة الشياطين الحمر للاعب جديد في الخط الأمامي.

المزيد من الفرق

المحاولة القادمة لن تكون الأولى لضم فاتي، حيث سبق أن تفاوض يونايتد مع نظيره الكتالوني بعرض وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، وسط رفض تام من إدارة برشلونة لبيع اللاعب.

ومع ذلك قد تكون هذه المرة مختلفة، حيث أبدى مانشستر استعداده لرفع العرض المقدم لفاتي، من أجل إغراء النادي الكتالوني بالتخلي عن خدماته.

المهمة تبدو صعبة جداً على النادي الإنجليزي، لرغبة برشلونة في الحفاظ على فاتي، بل والدخول في محادثات لتحسين عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي لرحيله والتي تصل حالياً إلى 170 مليون يورو.

برشلونة كان يفكر في هذه الخطوة منذ بضعة أشهر، لكن عدم رغبته في زيادة فاتورة الرواتب، منعته من تعديل عقد فاتي، لكن عودة مانشستر ستجبره الآن على هذه العملية.

صدق أو لا تصدق.. نادي درجة ثالثة مكسيكي يعلن التعاقد مع رونالدو!

برشلونة وبايرن ميونخ .. الفائز يحصد اللقب وميسي لا يتحمل الفشل

ومن جانبه لا يفكر اللاعب في الرحيل، حيث يشعر بالراحة مع برشلونة، ويؤمن بقدرته على اللعب بشكل أساسي في المستقبل، مع المدرب كيكي سيتيين.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 17 سنة فقط، شارك في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف.