مانشستر يونايتد يضع شرطًا تعجيزيًا لرحيل بوجبا

يونايتد يضع شرطًا تعجيزيًا أمام الراغبين في بوجبا

يدرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا في مغادرة النادي في الصيف المقبل.

بوجبا يغيب عن يونايتد من عدة أشهر بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى قبل نهاية الموسم بعدة مباريات.

الفريق الإنجليزي وضع شرطًا لرحيل بوجبا وفقاً لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، اعتبره الكثيرين تعجيزي، يونايتد طالب الفريق الذي يريد التعاقد مع بوجبا بدفع 175 مليون يورو.

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وكان فريق مدينة الشمال قد طلب الموسم الماضي من الفرق التي تود التعاقد مع بوجبا تقديم 200 مليون يورو للتعاقد معه، إلا أن الأمر لم يتم.

وبسبب غياب اللاعب عن المباريات فيبدو أن يونايتد قرر تخفيض السعر المطلوب في اللاعب لرحيله إلى 175 مليون، وسيتولى وكيل أعمال اللاعب رايولا مسؤولية البحث عن نادٍ يوافق على تلك الشروط.

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ويعاني بول بوجبا من موسم سيئ مع مانشستر يونايتد، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث أبعدته إصابة في الكاحل عن معظم مواجهات الموسم، ولم يلعب سوى 7 مباريات من 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في كأس كاراباو.

ريال مدريد ووفقاً للصحيفة لم يعد لديه نفس شغف الموسم الماضي للتعاقد مع بول بوجبا، بسبب الأداء الذي يقدمه فيدي فالفيردي هذا الموسم.