مانشستر يونايتد يستقر على أولوياته في الميركاتو الصيفي

تغييرات عديدة قد يشهدها النادي الإنجليزي في صيف حافل بالانتدابات الجديدة للشياطين الحمر

بدأت ملامح موسم الانتقالات الصيفية القادمة، تضح لدى مانشستر يونايتد بالوقوف على الأهداف الرئيسية للنادي.

مانشستر يمر بفترة انتفاضة كبيرة مع المدرب أولي سولشار، والذي صعد بالفريق للمركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع.

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ومع ذلك وفقاً لموقع "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة الشياطين الحمر لم تتخذ القرار النهائي بشأن استمراره كمدرب دائم.

وأوضح أن النادي الإنجليزي وضع أسماء من نوعية أنطوني مارسيال، بول بوجبا، ديفيد دي خيا وفيكتور لينديلوف وماركوس راشفورد وجيسي لينجارد كعناصر أساسية للاعتماد عليها في المستقبل.

وتبقى المشكلة الأبرز لمانشستر هي الناحية الدفاعية، التي يطمح النادي لترميمها بشكل كامل في الميركاتو الصيفي.

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وهي الأزمة التي عانى منها المدرب السابق جوزيه مورينيو الذي طالب التعاقد مع قلب دفاع على أعلى مستوى.

ومن المتوقع الدخول في صفقات دفاعية كبرى في الصيف، ومفاوضات مع لاعبين من مستوى كاليدو كوليبالي نجم نابولي وهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

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الأولوية الثانية تأتي لحارس احتياطي مع احتمالية رحيل سيرجيو روميرو، بالإضافة للاعب آخر بخط الوسط، وجناح في حالة عدم إثبات أليكسيس سانشيز نفسه مع الفريق.

أما بالنسبة للأهداف الحالية لهذا الموسم، فيبقى التواجد ضمن الأربعة الكبار كهدف رئيسي، مع المنافسة بدوري أبطال أوروبا وإمكانية الحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي.