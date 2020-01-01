مانشستر يونايتد يرفض شرطي ريال مدريد لضم ريجيلون

إشبيلية يضم ظهيرًا أيسر ولكن مانشستر يونايتد لم يحسم ضم ريجيلون من ريال مدريد بعد

يبدو أن شروط ريال مدريد للاستغناء عن خدمات ظهيره الأيسر الشاب سيرخيو ريجيلون ستكون سببًا في تعطيل حسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد.

وبحسب تقارير من الصحف الإنجليزية، فإن بيل وريجيلون يجتذبان أنظار مانشستر يونايتد تحسبًا للتعاقد معهما في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإنه حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن النادي الملكي لن يقبل بأقل من 30 مليون يورو للاستغناء عن ظهيره الأيسر الشاب هذا الصيف.

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وليس هذا هو الشرط الوحيد لريال مدريد فيما يتعلق بريجيلون، ولكنه يريد وضع بند يسمح له بإعادة الشراء في المستقبل، تمامًا كما فعل مع ألفارو موراتا حين باعه ليوفنتوس في 2014.

شرطا ريال مدريد يشكلان أزمة، حيث أن مانشستر يونايتد يرفض بشكل قاطع بند إعادة الشراء، وفي نفس الوقت يريد التفاوض حول السعر لكي لا يدفع 30 مليون يورو في ميركاتو يحتاج فيه للتعاقد مع جناح إضافي.

الأولوية لإدارة مانشستر حاليًا هي دعم الهجوم بجناح آخر، لذلك فتأجل البت في قرار التعاقد مع ريجيلون على وجه التحديد لحين تحقيق رغبة أولي جونار سولشاير.

في الوقت نفسه فإن ريجيلون يفترض أن يُكلف خزائن المانيو قرابة 30 مليون يورو وكان يحظى باهتمام من ناديه السابق إشبيلية وكذلك توتنهام، ما يجعل الصفقة صعبة المنال نسبيًا.

ولكن إشبيلية بدوره قد أعلن التعاقد رسميًا مع الظهير الأيسر أكونيا، ما يعني اقتناعه بأن ريجيلون بات خارج حساباته سواء على مستوى الإعارة أو التعاقد النهائي.

لذلك يتبقى فقط أن يتوصل كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى اتفاق حول تلك الشروط التي تؤجل حسم الصفقة من أجل أن تتم، عدا ذلك فلا يوجد شيء آخر يعطل انتقال اللاعب للشياطين الحمر.

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يذكر أن ريال مدريد يريد الاستغناء عن خدمات ريجيلون نظرًا لعدم اقتناع زين الدين زيدان به مقارنة بالثنائي مارسيلو وميندي، وأيضًا من أجل الحصول على عوائد لتعويض خسائر كورونا الاقتصادية.