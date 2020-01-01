أخبار الانتقالات: بيريشيتش في حسابات اليونايتد وبرشلونة يحاول مع لاوتارو

صفقة جديدة لليفربول
علم موقع جول أن ليفربول سيكمل صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو بيتالوجا من فلومينينسي هذا الأسبوع.
وافق الريدز على صفقة يمكن أن تكلفهم ما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سينضم في البداية إلى أكاديمية النادي.
برشلونة ما زال يحاول حل أزمة الهجوم
برشلونة مازال يحاول مع لاوتارو
لم يستسلم برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، لكن احتمالات إبرام صفقة تتضاءل، وفقًا لماركا.
على الرغم من أن اللاعب يريد القدوم إلى الكامب نو، إلا أن فريقه متمسك بالسعر المطلوب.
واستبعد المدرب الجديد رونالد كومان بالفعل لويس سواريز، مما يمنحه اختيارات أقل للعمل في الهجوم.
مهاجم فيورنتينا قريب من ميلان
كامافينجا سعيد بمفاوضات ريال مدريد
اعترف إدواردو كامافينجا بأنه يشعر بالفخر بسبب اهتمام ريال مدريد، لكن لاعب رين ظل متفائلًا بعد اختياره للبقاء في النادي الفرنسي في 2020-21.
ارتبط كامافينجا ارتباطًا وثيقًا بمدريد بطل الدوري الإسباني، بينما أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتطلع أيضًا إلى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.
ليفربول يمنع لاعبه من العودة إلى ألمانيا
لن يسمح ليفربول بانتقال آخر لماركو جرويتش على سبيل الإعارة حتى يناير على الأقل.
كان هيرتا برلين حريصًا على عودة لاعب خط الوسط لكن وكيله فالي رمضاني أخبرهم أن الريدز لن يتركوا جرويتش يغادر آنفيلد حتى يناير على أقرب تقدير.
مدافع إنتر يقترب من الرحيل
يقترب مدافع إنتر دييجو جودين من إتمام الانتقال إلى كالياري ، حسب Calciomercato.
جميع الأطراف حريصة على أن تتم الصفقة، مع اتفاق النيراتزوري بتغطية جزء من راتب اللاعب للسنة الأولى من الصفقة التي مدتها ثلاثة مواسم.
بيريشيتش على رادار مانشستر يونايتد
بيريشيتش يدخل حسابات الشياطين الحمر
أظهر مانشستر يونايتد اهتمامه بمهاجم إنتر ميلان إيفان بيريشيتش حيث يتطلعون لإيجاد بدائل بعد فشل مفاوضات سانشو، وفقًا لصحيفة Telegraph.
يفقد الشياطين الحمر الأمل في أن يتمكنوا من إبرام صفقة مع دورتموند من أجل سانشو ويبحثون الآن عن خيارات أخرى.
ظهر بيريشيتش كأحدث اسم يدرسه اليونايتد، بعد تألق الدولي الكرواتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ، وتتويجه معهم بدوري أبطال أوروبا.
توتنهام يضع أنظاره على مهاجم جديد
مع وجود نيمار ومبابي مدرب باريس يطالب بالمزيد !
دعا توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، النادي إلى المزيد من التعاقدات بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي.
بعد أن رأى فريقه يخسر 1-0 أمام مرسيليا يوم الأحد، اعترف بأنه حريص على تعزيز الفريق.
وقال توخيل لـ Telefoot "آمل حقًا المزيد من التعاقدات، ليس سراً ، فقدنا خمسة لاعبين من بينهم إريك ماكسيم".
"سيكون الأمر معقدًا، نحن نلعب الكثير من المباريات."
لاعب ريال مدريد يفكر في الرحيل إلى قطر
تلقى جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز، عرضًا ماليًا كبيرًا للانضمام إلى نادٍ في قطر، حسب صحيفة ماركا.
يفكر فاسكيز في هذه الخطوة مع ترحيب النادي الملكي بيعه بالسعر المناسب، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.