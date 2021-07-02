صفقة استثنائية إن حدثت..

تضع إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع قلب دفاع ريال مدريد كأولوية هذا الصيف، لذلك فإنها تفكر في طرح ورقة تُغري النادي الملكي للتساهل في بيع الدولي الفرنسي.

ريال مدريد بصورة مبدئية حدد 70 مليون يورو للموافقة على بيع فاران، فيما لا يمكن لمانشستر يونايتد سوى دفع 45 مليون يورو، وهكذا بدأ المسؤولون الإنجليز في التفكير بحلول وسط.

أحد الحلول المقترحة هي إجراء صفقة تبادلية مع الريال، ولكن إن تمت تلك الصفقة فلن تكون كأي صفقة سابقة، بل إنها مقايضة "تاريخية بكل المقاييس".

ما هي الصفقة التبادلية المعروضة من مانشستر يونايتد على ريال مدريد؟

صحيفة "آس" كشفت أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيضعون على طاولة ريال مدريد اسم بول بوجبا، بحيث ينتقل الفرنسي إلى سانتياجو برنابيو مقابل وصول فاران لأولد ترافورد.

ريال مدريد مهتم ببوجبا منذ مدة طويلة، واللاعب نفسه صرح في أكثر من مناسبة أنه يطمح لارتداء القميص الملكي في فترة من فترات مسيرته الكروية.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في صيف 2022، ويبدو أن تجديد عقده صعب المنال، لذلك فاستغلاله في صفقة من هذا النوع تبدو منطقية إلى حد كبير.

ما هي الحلول الأخرى الموجودة لمانشستر يونايتد؟

وفي نفس السياق، قالت آس أن جميع الخيارات مفتوحة على مصراعيها في صفقة فاران لمانشستر يونايتد، فإن فشل خيار بوجبا فهناك خيارات أخرى.

على سبيل المثال، قد يدفع مانشستر يونايتد أموالًا بجانب ديوجو دالوت الذي يهتم به ريال مدريد مؤخرًا، أو يوافق فلورنتينو بيريز على بيع فاران بقيمة أقل من 70 مليون يورو.

وبشكل عام، ففي حال أن فشل انتقال فاران إلى المانيو، يضع أولي جونار سولشاير اسم مدافع فياريال باو توريس كخيار بديل لدعم قلب الدفاع.

هل يمكن أن يستمر فاران مع ريال مدريد؟

احتمالية استمرار فاران مع ريال مدريد قائمة بشدة بحسب آس، خصوصًا بعد المكالمة التي يُقال أنه تلقاها من المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي وأكد خلالها الإيطالي على قيمة المدافع الضخمة بالنسبة له.

ويتوقف الأمر أيضًا على عرض التجديد المقدم له من إدارة اللوس بلانكوس في مقابل العرض المقدم له من مانشستر يونايتد.

ووجبت الإشارة في النهاية هنا إلى أن الأنباء الأخيرة من الصحف الإنجليزية قالت أن فاران يطمح في الحصول على 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا في مانشستر يونايتد، ليكون بذلك الأعلى أجرًا هناك.

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