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مانشستر يونايتد يختار جناحه الأيمن الجديد من يوفنتوس

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MARCO BERTORELLO
هل ينضم اللاعب لليونايتد في يناير؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبحث مانشستر يونايتد عن جناح أيمن يدعم تشكيله خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، خاصة أنه لا يمتلك جناحًا حقيقيًا ويستخد جيسي لينجارد أو خوان ماتا لشغل هذا المركز.

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وحسب صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، فقد وقع اختيار النادي على دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس الذي لا يلعب بانتظام تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري والذي يُعد هدفًا للشياطين الحُمر منذ فترة السير أليكس فيرجسون.

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ولم يبدأ الجناح البرازيلي صاحب الـ28 عامًا سوى 3 مباريات لفريقه في السيري آ هذا الموسم، ولم ينجح في إحراز أي هدف أو منح أي تمريرة حاسمة.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أنه ورغم تعيين أولي جونار سولشان مدربًا مؤقتًا للنادي، إلا أن الإدارة لن تُفوت فرصة التعاقد مع كوستا حال رحب ناديه الإيطالي بالتخلي عنه خلال يناير المقبل.

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