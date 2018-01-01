بايرن ميونيخ يُسهل مهمة ليفربول وتشيلسي للتعاقد مع بوليسيتش

لاعب بوروسيا دورتموند مطلوب في إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقت مساعي ليفربول وتشيلسي للتوقيع مع كريستيان بوليسيتش جناح بوروسيا دورتموند دفعة إيجابية، بعدما أبعد بايرن ميونيخ عينيه عن اللاعب.

وكانت الصحافة الألمانية قد ربطت دومًا بين اللاعب الدولي الأمريكي والعملاق البافاري، مع وجود اهتمام واضح من أندية البريميرليج خاصة ليفربول وتشيلسي.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن البايرن غض النظر عن اللاعب صاحب الـ20 عامًا وأصبح يُفضل التعاقد مع كاي هافرتز لاعب بايرليفركوزن المتألق هذا الموسم بإحرازه 9 أهداف خلال 23 مباراة لعبها مع ناديه.

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ولا يهدف بايرن للتعاقد مع لاعب ليفركوزن خلال يناير القادم بل يراه المعوض الأفضل لآرين روبين الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ورغم أنه لم يُكمل الـ19 عامًا إلا أن هافرتز لعب بالفعل مباراتين مع المنتخب الألماني ويحرص بطل ألمانيا على ضمه لصفوفه في الصيف القادم قبل أن يرتفع سعره في السنوات القادمة.

انسحاب البايرن من سباق بوليسيتش أفسح المجال نحو ثنائي البريميرليج لضمه، لكن الأمر لن يكون سهلًا للمطالب المالية المرتفعة من جانب دورتموند.