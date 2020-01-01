مانشستر يونايتد يتخلى عن فكرة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الشياطين الحمر رفضوا دفع قيمة الشرط الجزائي

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بسبب الشرط الجزائي.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، فإن المهاجم الأرجنتيني يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 94 مليون جنيه إسترليني.

الشرط الجزائي للمهاجم صاحب الـ 22 عاماً، ينتهي بعد أسبوعين فقط من بداية فترة الانتقالات الصيفية.

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مانشستر يونايتد، فشل خلال فترة الانتقالات الماضية، في التعاقد مع المهاجم هالاند الذي فضل الانضمام إلى بوروسيا دورتموند، وتعاقد مع أوديون إيجالو على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

لاوتارو دخل على رادار العديد من الأندية، ولكن أكثر الأندية اهتماماً بالحصول على خدماته هو برشلونة خلال الصيف القادم.

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ستعمل إدارة برشلونة، على تجديد الدماء في الخط الأمامي، خاصة مع كبر سن مهاجم الفريق لويس سواريز.

جدير بالذكر أن مارتينيز، يشكل قوة هجومية ضاربة للنيراتزوري هذا الموسم، بجانب زميله روميلو لوكاكاو، وسجل الأرجنتيني 16 هدفاً في 27 مباراة، بكافة المسابقات.