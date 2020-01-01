أبيدال يتعهد بمحاولة ضم نيمار ولاوتارو لبرشلونة

وفقاً للفرنسي فالمهمة ليست مستحيلة

تعهد إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، بمحاولة التعاقد مع نيمار ولاوتارو مارتينيز، لمواصلة مشروع النادي الإسباني للمنافسة على كل البطولات.

نيمار ارتبط الصيف الماضي بالعودة مرة أخرى لبرشلونة، ولكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب البرازيلي حتى النهاية لتفشل الصفقة.

وأما لاوتارو فيعتبر من أبرز أهداف النادي الإسباني، لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز على المدى البعيد، وهو ما أكده أبيدال في حوار لصحيفة "مودو ديبورتيفو".

المزيد من الفرق

وقال الفرنسي عن اجتماعه بجوسيب بارتوميو رئيس النادي:"أردت التحدث معه بعد سوق الانتقالات، كان اجتماعاً جيداً جداً، وسعيد بالثقة الكاملة التي يمنحها لي النادي".

وأضاف:"تحاورنا معاً حول خطط الصيف القادم، الذي سنواصل فيه المضي قدماً لتدعيم الفريق، لا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل، لكننا نبحث عن مهاجم صريح بالاتفاق مع المدرب كيكي سيتين".

وعندما سؤل عن لاوتارو أجاب:"الميزانية ليست متاحة أمامي الآن، وظيفتي هي إقناع اللاعب، لو استطعنا تحمل تكاليف الصفقة من الناحية المالية سنفعل ذلك، ولو لم نتمكن من التوصل لاتفاق سنبحث عن لاعب آخر".

رومينجيه: جوارديولا كان يرغب في تغيير مركز نوير

ميسي يهاجم إدارة برشلونة: تحملوا المسؤولية بدلاً من إثارة الجدل

وأما نيمار:"وجوده هو ولاوتارو وغيرهم سيكون دائماً مفيداً للنادي، لا أرى ضمهما مستحيلاً، سنحاول العمل على ذلك لتقوية الفريق بالشكل الكافي".

وعن بيير إيمريك أوباميانج:"لاعب مهم جداً وحاسم لأرسنال حالياً، وجوده هو الآهر سيساعدنا أيضاً وسنرى ما سيحدث في الصيف".

وفي نهاية حديثه كشف أبيدال عن أن الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الموسم، هو الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على تحقيق البطولة.