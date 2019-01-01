أليجري يحدد موعدًا نهائيًا لتدريب مانشستر يونايتد

ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس يحدد موعدًا نهائيًا للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حدد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس موعدًا نهائيًا لإدارة مانشستر يونايتد حتى تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن المدرب يريد أن يحسم الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليعرف أين يقع مستقبله.

وكان أليجري قد ترك تدريب فريق يوفنتوس في الصيف الماضي عقب انتهاء الموسم، بعد توالي خيبات الأمل بدوري أبطال أوروبا خلال المواسم السابقة وتولى ماوريسيو ساري قيادة الفريق من بعده.

سولشاير طلب رحيل تسعة من نجوم مانشستر يونايتد

ويمر فريق مانشستر يونايتد بواحدة من أسوأ البدايات الخاصة به في تاريخ بالدوري الإنجليزي تحت قيادة لاعبه السابق أولي جونر سولشاير.

ووجد سولشاير نفسه تحت ضغط شديد بسبب تلك البداية، وقد نشهد نهاية مسيرته مع الفريق في أول أسبوع بعد التوقف الدولي حال فشل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يملك في الوقت الحالي تسع نقاط في المركز الـ ١٣ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.