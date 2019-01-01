سولشاير طلب رحيل تسعة من نجوم مانشستر يونايتد

أولي جونر سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كان يملك خطة لرحيل تسعة من نجوم الفريق بالصيف الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كان يسعى لرحيل تسعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث أكدت أن المدرب كان يسعى لثورة في صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت التقارير أن خطة سولشاير لم تسر على النحو الأمثل بالنسبة له بعيدًا عن رحيل سانشيز وسمولينج وفيلايني في الفترة الماضية.

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وأصبح سولشاير غاضبًا عقب نهاية سوق الانتقالات من طريقة إدارة النادي لفترة الانتقالات، بالأخص فيما يتعلق بالصفقات.

وكان الموسم الجاري قد شهد واحدة من أسوأ بدايات مانشستر يونايتد عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في جمع أكثر من تسع نقاط.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز في مواجهة تشيلسي وليستر سيتي فقط هذا الموسم في البريميرليج ويحتل المركز الـ ١٢ في جدول الترتيب.