كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

مانشستر يونايتد أعلن إقالة مورينيو بالأمس ليتولى أولي جونار سولشار مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أعلن مانشستر يونايتد تولي أولي جونار سولشار مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفًا لجوزيه مورينيو الذي تمت إقالته بعد الهزيمة أمام ليفربول في كلاسيكو إنجلترا

سيتواجد كلًا من مايك فيلان ومايكل كاريك وكيران ماكينا إلى جانب سولشار في الطاقم الفني لتدريب مانشستر يونايتد.

من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

الجهاز الفني المؤقت سيكون مطالبًا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد تراجع مانشستر يونايتد للمركز السادس في الدور بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر والخروج من كأس رابطة المحترفين وينتظره صدام أمام باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

بعد ثلاث تجارب في مولدي النرويجي ورديف مانشستر يونايتد وكارديف، يمكننا أن نتوقع خطة سولشار مع الشياطين الحمر

كيف يلعب سولشار مع مانشستر يونايتد؟

سولشار في فتراته التدريبية مع رديف مانشستر يونايتد ونادي مولدي النرويجي وكارديف كانت دائمًا الخطة المفضله له في 3/3/4 وأغلب الظن أنها ستكون الخطة الأقرب له في اولد ترافورد.

البداية مع خط الدفاع، ديفيد دي خيا ستواجد كحارس مرمى بالطبع. الثنائي الشاب لوك شاو ودييجو دالو سيتواجدان على الأطراف بالانطلاقات المميزة وتقديم الإضافة الهجومية التي يفضلها سولشار دائمًا.

الإيفواري إيريك بايي قد يعود مجددًا ليستعيد مكانه الأساسي في قلب الدفاع إلى جانب واحد من سمولينج وليندلوف وإن كان مستوى الأخير خلال الفترة الاخيرة يرجح كفته.

الصربي نيمانيا ماتيتش سيستمر في مركز لاعب الوسط المدافع إلى جانب أندير هيريرا الذي تبدو حظوظه أفضل من الوافد الجديد فريد حتى الآن.

بول بوجبا سيلعب كصانع ألعاب متأخر المركز الذي يفضله دائمًا ويعطي له المساحة لتقديم الإضافة الهجومية.

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أغلب الظن في خط الهجوم سيتواجد الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال على الجناحين بجوار روميلو لوكاكو المهاجم الوحيد.

قد يلجأ سولشار في بعض الاوقات لتواجد ماتا بدلًا من لوكاكو وإدخال راشفورد كمهاجم وهمي. خطة لتغيير أسلوب اللعب كان يلجأ إليها كثيرًا مع مولدي وقد نراها مجددًا مع مانشستر يونايتد.

عودة أليكسيس سانشيز سيتعطي سولشار نفس الحل بتواجده مع مارسيال على الجناحين وإدخال راشفورد كمهاجم وهمي مع تابدل المراكز بين الثلاثي.

تحدي كبير أمام المدرب الشاب لإنقاذ موسم قد يكون الأسوأ منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون أمام جماهير فقدت الأمل في الجميع.