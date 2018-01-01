من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

مانشستر يونايتد أعلن إقالة جوزيه مورينيو في تدريب الفريق ليتولى أولي جونار سولشار المسئولية حتى نهاية الموسم، فما هو تاريخه في عالم التدريب؟.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أعلن مانشستر يونايتد عن تولي أولي جونار سولشار مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للمُقال جوزيه مورينيو.

المدرب البرتغالي تمت إقالته بعد يومين من الهزيمة أمام ليفربول في كلاسيكو إنجلترا ليتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس.

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سولشار تولى المهمة مع عودة مايك فيلان من جديد لمانشستر يونايتد واستمرار الثنائي مايكل كاريك وكيران ماكينا.

مسيرته الكروية

.ظهر سولشار للمرة الأولى في الدوريات الأوروبية مع فريق مولدي النرويجي يناير 1995 واستمر معه حتى نهاية موسم 1996/1995، شارك سولشار في 44 مباراة مع مولدي سجل خلالها 32 هدفًا

انتقل بعدها لمانشستر يونايتد الذي حقق معه المجد واستمر هناك حتى اعتزل عام 2008.

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شارك سولشار في 359 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها 123 هدفًا ومرر 31 تمريرة حاسمة وحقق 12 لقبًا كان أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1999 التي سجل فيها الهدف القاتل أمام بايرن ميونخ.

على صعيد المنتخبات، لعب سولشار 67 مباراة بقميص منتخب النرويج سجل خلالها 23 هدفًا.

البطولات التاريخ الدوري الإنجليزي 1997/1996 - 1999/1998 - 2000/1999 - 2001/2000 - 2003/2002 - 2007/2006 كأس الاتحاد الإنجليزي 1999/1998 - 2004/2003 الدرع الخيرية 1996، 2003 دوري أبطال أوروبا 199/1998 كأس الانتر كونتيننتال 1999

مسيرته التدريبية

بعد عام من اعتزاله تولى سولشار مهمة تدريب رديف مانشستر يونايتد ليحقق لقب الدوري موسم 2010/2009 إلى جانب كأس مانشستر وكأس لانكشير

.استمر سولشار هناك حتى نهاية عام 2010 قبل العودة لمولدي النرويجي ولكن مدربًا هذه المرة.

قاد جونار الفريق لثلاث سنوات حقق خلالها لقب الدوري النرويجي مرتين ولقب كأس النرويج مرة واحدة. أشرف على تدريب الفريق في 123 مباراة حقق خلالها 68 انتصارًا و24 تعادل وتلقى 31 خسارة. سجل 228 هدفًا واستقبلت شباكه 152 هدف.

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عاد بعدها سولشار لإنجلترا من بوابة كارديف سيتي ولكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط ليعود مجددًا لدوري الدرجة الأولى قبل الرحيل في سبتمبر 2014.

بعد عام آخر، عدا سولشار لنادي مولدي مرة أخرى كمدرب حتى عاد أدراجه مرة أخرى كمدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.

سولشار أشرف على تدريب مولدي في 118 مباراة حقق خلالها 66 انتصارًا و19 تعادلًا وتلقى 33 هزيمة. سجل 221 هدف واستقبل 144 هدف.