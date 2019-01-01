بوتشيتينو يعود لأوروبا لحسم مصيره هذا الموسم

عودة الأرجنتيني من بلاده ستصحبها خطوة جديدة له في العالم التدريب

يستعد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، للعودة مرة أخرى لأوروبا من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله خلال هذا الموسم.

بوتشيتينو تمت إقالته من تدريب توتنهام الشهر الماضي، وذلك نظراً للتراجع الكبير في مستوى ونتائج الفريق، ليأتي بدلاً منه البرتغالي جوزيه مورينيو.

صاحب الـ47 سنة توجه لبلاده الأرجنتين من أجل زيارة مدينة روزاريو مسقط رأسه، ولكن شبكة "سكاي سبورتس"، أنه سيعود لأوروبا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يمكث بوتشيتينو في منزله بمدينة برشلونة الإسبانية، من أجل تسهيل المفاوضات مع بعض الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته.

وتأتي هذه الأنباء وسط ترقب كبير من نادي أرسنال، والذي يبحث عن مدرب جديد بدلاً من الإسباني أوناي إيمري، والذي رحل بعد بضعة أيام من إقالة الأرجنتيني.

مانشستر يونايتد أيضاً أحد أهم المهتمين بالتعاقد مع بوتشيتينو، نظراً لاهتزاز النتائج مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

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بايرن ميونخ كذلك يأتي كمرشح للاتفاق مع مدرب سبيرز السابق، ولكن رغبته في العمل خلال الموسم الحالي، قد تتعارض مع قرار البافاري بالإبقاء على المدرب المؤقت هانز فليك حتى شهر يونيو.

يذكر أن بوتشيتينو خرج مؤخراً في تصريحات صحفية، ليؤكد استعداده للعودة للتدريب بشكل مباشر وعدم الانتظار لنهاية الموسم، مشيراً لتلقيه العديد من العروض المغرية.