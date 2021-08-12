هل تحدث الصفقة؟

لم يفقد مانشستر سيتي الأمل بعد في الحصول على توقيع هاري كين من توتنهام هذا الصيف، وتُعد إدارة بطل الدوري الإنجليزي عرضًا جديدًا للظفر بقائد السبيرز.

واتفقت الصحف الإنجليزية على أن هاري كين يريد الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، وأنه يحلم بالانضمام إلى مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب والعمل مع بيب جوارديولا.

لكن إدارة السبيرز بقيادة دانيل ليفي تحول دون تحقيق قائد منتخب إنجلترا لحلمه، إذ أنها رفضت عرضًا مبدئيًا وصل لها من السيتي بقيمة 100 مليون جنيه استرليني بالأسابيع الماضية.

ما هو عرض مانشستر سيتي الجديد لهاري كين؟

ووفقًا لما كشفته صحيفة "جارديان" فإن مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عرض جديد لتوتنهام بقيمة 150 مليون جنيه استرليني إذا حصلوا على إشارة حول استعداد النادي اللندني للبيع.

هذه القيمة الضخمة من شأنها بشكل أو بآخر أن تُغري ليفي وتُغيِّر من رأيه بشأن الإبقاء على كين، وتسمح للاعب أخيرًا بتحقيق حلمه بمعانقة الألقاب خارج لندن.

وكان مدرب توتنهام نونو سانتو قد أكد في تصريحات سابقة أن كين باقٍ في كتيبته ولن يرحل، وأنه على الرغم من تأخر انضمامه إلى تدريبات الفريق، لكنه قد يشارك أمام سيتي في افتتاحية مباريات البريميرليج الأسبوع المقبل.

هل يرحل هاري كين عن توتنهام؟

وتتزامن أنباء العرض التاريخي من سيتي لكين مع ما نُشر في الصحف بالأيام الماضية أن توتنهام يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر، مما يعني أن إدارة ليفي تبحث بالفعل عن بديل لصاحب الـ29 عامًا.

عقد كين في لندن لا يزال ممتدًا لثلاث سنوات إضافية، لكن اللاعب أكد في وقت سابق أن بينه وبين رئيس توتنهام اتفاق حول السماح له بالرحيل إن أراد في هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن هاري كين سيلتحق بتدريبات توتنهام يوم الجمعة المقبلة في حال أن أتت مسحة كورونا الخاصة به سلبية، بعد غياب زاد عن الحد لدرجة تهديد النادي له بفرض غرامة.

كيف كان ميركاتو مانشستر سيتي؟

وكان مانشستر سيتي قد نجح في الحصول على توقيع جاك جريليتش من أستون فيلا بقيمة تاريخية بلغت 100 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى لاعب بريطاني بالتاريخ.

وأعلن بيب جوارديولا أن ناديه مهتم بالتعاقد مع هاري كين، لكن الأمر برمته يتوقف على قرار إدارة توتنهام وإذا ما كانت مستعدة للتفاوض من عدمه.

في الوقت نفسه، إن تمت صفقة كين للسيتيزنس بـ150 مليون جنيه استرليني، سيصير ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار، عندما انتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان نظير 222 مليون يورو في صيف 2017.

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