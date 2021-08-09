جريليش: شعوري مثل ميسي!

جاك جريليش لاعب أستون فيلا المنتقل حديثًا لمانشستر سيتي يتحدث عن شعور ليونيل ميسي بعد مغادرة برشلونة.

أكد جاك جريليش نجم فريق أستون فيلا المنتقل مؤخرًا لصفوف مانشستر سيتي على علمه التام بشعور ليونيل ميسي بعد مغادرته لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر في مانشستر سيتي، وأكد خلالها أن رحيله عن أستون فيلا لم يكن سهلًا على الإطلاق.

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وقال جريليش: "الأمر كان في غاية الصعوبة، أعتقد أن الجميع يعلم أنني ذهبت لأستون فيلا من أجل فترة التحضير كما ينبغي أن أفعل، عدت إلى هناك لعدة أيام".

وأضاف: "الأمر كان صعبًا للغاية، وفي عقلي علمت أنني سأرحل، الجميع شاهد كيف كان ميسي في المؤتمر، هذا هو بالتحديد شعوري".

وأردف: "عندما تركت فندق الإقامة وودعت الجميع زرفت الدموع ولم أتمالك نفسي أمامهم بعد كل تلك السنوات".

وأنهى كلماته: "كان يجب أن أرحل، لقد قلت دائمًا إنني أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا، لكنني كنت مشجعًا لأستون فيلا منذ أن كنت في الرابعة من عمري".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد ضم اللاعب لصفوفه مقابل 117 مليون يورو قادمًا من أستون فيلا بعد تسع سنوات مع الفريق.