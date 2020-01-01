مانشستر سيتي يعوض لاعبيه بالملايين بعد العقوبة

إدارة الفريق تعمل على إغراء اللاعبين بالأموال

تواجه إدارة مانشستر سيتي، دفع الملايين كتعويض للاعبين، بعد العقوبة التي وقعت على النادي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين بداية من الموسم القادم، نتيجة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة الفريق الإنجليزي ستكون مضطرة لدفع تعويضات بالملايين للاعبين بعد العقوبة على النادي، خاصة أن بعض منهم لديه بند في عقده ينص على حصوله على مكافأة في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال.

المزيد من الفرق

مكافآت بعض اللاعبين تصل إلى ملايين، بينما مكافأة التأهل للبطولة للفريق ككل قيمتها 150 مليون إسترليني.

وبدأت بالفعل إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعبين ووكلاء أعمالهم، لحل تلك الأزمة.

جوارديولا يعد بالبقاء مع مانشستر سيتي ولو في الدرجة الرابعة

مخاوف سيتي الكبرى، تكمن في رحيل بعض اللاعبين بعد قلقهم على مستقبلهم مع الفريق.

ومن جانبها تعتقد إدارة سيتي أنه سيتم تقليص العقوبة، بعد الاستئناف التي ستقدمه خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن الفريق الإنجليزي، سيلعب أمام ريال مدريد بعد أيام في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.