جوارديولا يعد بالبقاء مع مانشستر سيتي ولو في الدرجة الرابعة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد لنجوم مانشستر سيتي على استمراره رفقة الفريق.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قد أكد لنجومه على استمراره رفقة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن المدير الفني سيلتزم بعقده مع النادي مهما حدث في قضية إيقافهم على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن قبل ساعات عن إيقاف فريق مانشستر سيتي وحرمانه من اللعب في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين وتغريمه مبلغ مالي بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.

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وبحسب ما ذكرت الشبكة فقال بيب لنجومه: "أيًا كان الدوري الذي نلعب به ساستمر هنا، حتى لو لعبنا في الدرجة الرابعة سأبقى مع الفريق، هذا هو وقت التماسك والوحدة".

وأوضحت الصحيفة أن موقف بيب جوارديولا لم يكن فرديًا فلاعبه الإنجليزي رحيم سترلينج هو الآخر أبدى نفس التمسك بالاستمرار رفقة مانشستر سيتي.

وخرج مانشستر سيتي ببيان بعد العقوبة أكد من خلاله أن الإدارة ستلجأ لكافة الطرق القانونية لإسقاط ذلك الحكم والعودة لبطولات أوروبا.

جدير بالذكر أن ترتيب مانشستر سيتي الحالي يسمح له بالصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لو سمح له الاتحاد الأوروبي بذلك حيث يحل ثانيًا في جدول الدوري الإنجليزي.