مانشستر سيتي يستعيد توازنه بالفوز على ساوثامبتون

الفريق عاد لسكة الانتصارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استعاد مانشستر سيتي توازنه بالفوز على ساوثامبتون ضمن الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفقد السيتي 9 نقاط من مبارياته الـ4 الأخيرة، بعدما خسر أمام تشيلسي وكريستال بالاس وليستر سيتي وحقق انتصارًا وحيدًا على إيفرتون، وهو ما كلفه التراجع للمركز الثالث والابتعاد بفارق 10 نقاط عن ليفربول في الصدارة.

وافتتح ديفيد سيلفا النتيجة سريعًا للسيتي على ملعب سانت ميريز بمتابعة ناجحة لتمريرة بيرناردو سيلفا من الجانب الأيمن عند الدقيقة العاشرة، لكن خطأ المدافع الشاب "أوليسكاندر زينتشينكو" منح أصحاب الملعب هدف التعادل عبر لاعب الوسط بيير إيملي هوجبجيرج عند الدقيقة 37، والذي تعرض للطرد عند الدقيقة 85 من المباراة.

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واستعاد الفريق الضيف تقدمه سريعًا بعدما انطلق رحيم ستيرلينج بالكرة على الجانب الأيسر ومرر تمريرة عرضية عند الدقيقة 44 أخطأ المدافع جيمس وارد إبعادها لتدخل مرماه بالخطأ، وبعد دقيقتين فقط عزز سيرخيو أجويرو التقدم برأسية متقنة.

وأهدر السيتي العديد من الفرص خلال الشوط الثاني من اللقاء سواء من رياض محرز أو ستيرلينج أو سيلفا، لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول وتقدم السيتي للمركز الثاني مستغلًا سقوط توتنهام وقد رفع رصيده إلى 47 نقطة.

وسيلعب فريق المدرب بيب جوارديولا الخميس القادم ضد المتصدر ليفربول في مباراة قمة من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في منافسة الطرفين على اللقب هذا الموسم.