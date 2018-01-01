فاسوني يُطالب ميلان بـ30 مليون يورو

مصائب ميلان في ازدياد ملحوظ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة ريببليكا الإيطالية لطلب ماركو فاسوني المدير التنفيذي السابق للميلان لتعويض قيمته 30 مليون يورو من النادي.

وكان فاسوني الرجل الأهم في إدارة الميلان خلال فترة الصيني لي يونج هونج، لكن انتقال ملكية النادي لصندوق إيليوت الأمريكي أطاحت بالرجل الإيطالي الذي سبق له العمل مع يوفنتوس وإنتر وقد واجه اعتراضات جماهيرية هائلة خلال عمله مع النيرادزوري.

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ويتهم فاسوني ميلان بفصله تعسفيًا ولذا يُطالب محاميه بتعويض قدره 30 مليون يورو بسبب الأضرار التي لحقت بموكله، ومازالت القضية في مراحلها الأولى ومن المتوقع أن تتطور مع الوقت.

يُذكر أن صندوق إيليوت اعتمد على الثلاثي ليوناردو وباولو مالديني وإيفان جازيديس في إدارة النادي.