مانشستر سيتي يحسم قراره.. نادٍ عربي يهدد خطة برشلونة بشأن كانسيلو!

هل يضحي ببرشلونة؟

يواجه برشلونة معضلة كبرى تتعلق بمصير جواو كانسيلو، الذي ارتدى زي الفريق الكتالوني الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وحسب موقع "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإن برشلونة أخطر وكيل اللاعب خورخي مينديز، بأنه يرغب في تجديد عقد الإعارة لمدة موسم آخر، بنفس شروط عقد العام الماضي.

وأوضحت أنه سيكون من الصعب على المديرين التنفيذيين لمانشستر سيتي الموافقة على طلب برشلونة، في ظل محاولتهم جلب المزيد من الأموال.

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وواصل: "تقرر ألا يغادر كانسيلو إلا في صفقة بيع نهائي، حتى لو كان الدفع على أقساط مريحة، إذ يحتاج السيتي إلى دخل لتقوية نفسه ولن يتخلى عن لاعبيه".

ولفتت الصحيفة الإنجليزية أن برشلونة لم يتفاجأ بموقف السيتي، والذي كان شبيهًا بما حدث الصيف الماضي، قبل أن يستسلم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات بسبب إصرار اللاعب على قبول عرض برشلونة فقط.

وختمت: "بيب جوارديولا لا يريد كانسيلو في فريقه، وبدأ السيتي بالفعل مفاوضات مع ناديين سعوديين يرغبون في الحصول على خدمات اللاعب، ويثق بأن أحد الأندية العربية سيكون قادرًا على إغراء كانسيلو بملايين الدولارات، لكن يبدو اللاعب متمسكًا ببرشلونة".