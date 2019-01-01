مانشستر سيتي يراقب هدف ريال مدريد وبرشلونة

اللاعب مطلوب في كبرى الأندية بعد تألقه

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن مانشستر سيتي هو آخر الأندية المهتمة بضم نجم وسط نابولي فابيان رويز في الفترة المقبلة.

وشغل اللاعب وسائل الإعلام الإسبانية في الأسابيع الأخيرة بعد الحديث عن اهتمام قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بضمه.

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وقالت "جارديان" إن سيتي سيرسل كشافيه لمتابعة رويز في مباراة سالزبورج ونابولي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وصرح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، في وقت سابق أنه لا يمانع بيع اللاعب مقابل السعر المناسب مستقبلاً.

رويز نفسه رحب بفكرة الانتقال لأحد الأندية الإسبانية الكبرى مستقبلاً، مؤكداً أنه سيكون فخراً كبيراً له وخطوة مهمة في مشواره.

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رويز انضم لصفوف نابولي الصيف قبل الماضي من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، وأصبح عضواً أساسياً مؤخراً مع المنتخب الإسباني.