"كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".. المخاوف تطارد مانشستر سيتي بشأن عقوبات الـ115 تهمة!

"بدأ الشعور ببعض القلق"

يرى ستيفان بورسون المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، أن الفريق يواجه "بعض المخاوف" فيما يتعلق بقضية اللعب المالي النظيف التي تتضمن 115 تهمة.

ماذا حدث؟

لا يزال عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز ينتظر صدور الحكم في القضية طويلة الأمد، والتي استمرت لأكثر من عامين.

انتهت جلسة استماع مستقلة في أواخر ديسمبر 2024، مع وجود تكهنات حول العقوبات المختلفة التي قد تُفرض على النادي.

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قد يتعرض مانشستر سيتي لخصم نقاط أو حظر التعاقد مع لاعبين أو غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى ما هو أصعب، بالاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق بيب جوارديولا لا يزال يجهل مصيره مع بدء العد التنازلي لموسم 2025-26.

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ماذا قال ستيفان بورسون؟

"كلما أسرعنا كان ذلك أفضل لمانشستر سيتي. من الواضح أنه كلما تقدمنا في فترة المداولات أو فترة صياغة القرار، تبدأ في التفكير في أن نطاق الحكم يجب أن يصاغ بعناية فائقة لضمان عدم وجود أي طعون على النتائج الخطيرة للغاية".

وأضاف في تصريح لـ"Football Insider": "لا أعتقد أننا وصلنا إلى تلك المرحلة بعد، لأنني أعتقد أننا ما زلنا في المراحل المبكرة نسبيًا من توقع صدور قرار في قضية بهذه الأهمية. علاوة على ذلك، لا نعرف تفاصيل يوميات أعضاء اللجنة التي تجري المداولات، لذا فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت".

وختم: "ربما كانت هناك أمور أخرى تم الانتهاء منها للتو، لذا كان من المتوقع أن يستغرق القرار حتى أبريل على أقرب تقدير. نحن الآن على وشك دخول شهر يوليو. أعتقد أننا ندخل الفترة التي سيبدأ فيها مانشستر سيتي في الشعور ببعض القلق بشأن موعد صدور القرار. ما زلنا في تلك المرحلة المبكرة، لكنني أعتقد أن الأمر سيتحول بسرعة إلى مصدر قلق للنادي إذا طال أمده مع اقتراب موعد بدء الموسم".

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ماذا بعد؟

يشارك مانشستر سيتي حاليًا في كأس العالم للأندية، حيث يستعد لمواجهة الهلال السعودي في ثمن النهائي، كما تم الكشف عن أن مساعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستبدأ خارج أرضه أمام وولفرهامبتون يوم 16 أغسطس المقبل.