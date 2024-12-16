"جائزة الأوسكار تذهب إلى".. هويلوند يسخر من كايل ووكر ومانشستر سيتي بعد الديربي

ماذا قال نجم يونايتد؟

سخر راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، من كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، عقب مواجهة الديربي بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان السيتي في طريقه للفوز بهدف نظيف، قلب يونايتد الطاولة بهدفين عن طريق برونو فرنانديش (من ركلة جزاء) وأماد ديالو في الدقيقتين 88 و90.

وفي الشوط الأول، دخل هويلوند في احتكاك مع ووكر، قبل أن يسقط الأخير على الأرض، مدعيًا أن الدنماركي ضربه برأسه، رغم أن الإعادة أظهرت بوضوح "أن هذا لم يكن هو الحال".

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تلقى الثنائي بطاقات صفراء بعد الواقعة، لكن هويلوند لم يغلق الصفحة بعد المباراة، بل انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليستفز اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

نشر نجم مانشستر يونايتد صورة له مع ووكر (أثناء الاحتكاك)، وكتب على إنستجرام: "مانشستر حمراء، البنفسج أزرق، يا له من أداء رائع، لكن الأوسكار تذهب إلى..".

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد السيتي عند 27 نقطة في المركز الخامس.