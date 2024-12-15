فيديو | "أيها الأوغاد الغشاشون".. جماهير مانشستر يونايتد تهين السيتي في ملعب الاتحاد

بماذا هتفوا؟

حقق مانشستر يونايتد فوزًا دراميًا على حساب جاره مانشستر سيتي، وذلك بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد اليوم الأحد ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي تقدم بهدف عن طريق يوسكو جفارديول في الدقيقة 36، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة بهدفين متتاليين عبر برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وأماد ديالو في الدقيقتين 88 و90.

توقف رصيد مانشستر سيتي عند 27 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب انتهاء المباراة، انصرفت جماهير مانشستر سيتي غاضبة من ملعب الاتحاد، بعد مواصلة سلسلة النتائج السلبية وغير المسبوقة في حقبة المدرب بيب جوارديولا.

من جهتها، هتفت جماهير مانشستر يونايتد الحاضرة ضد الغريم، وفي عقر داره بالقول: "أيها الأوغاد الغشاشون، تعرفون ما أنتم عليه".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يواجه أكثر من 115 تهمة بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف واللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.