أبلغنا بقرارك قبل هذا الموعد.. مانشستر سيتي يمنح جوارديولا المهلة الأخيرة!

ما خطوة بيب؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، في ظل اقتراب عقده من نهايته في صيف 2025.

وسبق وألمح جوارديولا بأنه قد يغادر مانشستر سيتي قريبًا، مشيرًا إلى أنه "أقرب إلى الرحيل من البقاء"، إلا أنه لم يحسم قراره بعد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مسؤولي العملاق الإنجليزي حددوا موعدًا نهائيًا للمدرب الإسباني من أجل اتخاذ قراره.

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وأوضحت أنهم "طالبوا جوارديولا بإبلاغ النادي بقراره بحلول عيد الميلاد، حتى يتمكنوا من البحث عن بديل مناسب، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، حال قرر عدم التجديد".

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي في السنوات الثماني الماضية، وحقق نجاحات هائلة، إذ توّج بالدوري الإنجليزي 6 مرات وحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وبدأ حامل اللقب الموسم الجديد في نهاية الأسبوع الماضي بالفوز على مانشستر يونايتد في كأس درع المجتمع، بينما يستعد لمواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج اليوم الأحد بافتتاحية البريميرليج.