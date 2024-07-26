رغم أولوية البقاء في برشلونة..

بعد فشل إدارة نادي برشلونة، في إقناع مانشستر سيتي، بعرض كتالوني يضمن بقاء الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لموسم جديد مع وصيف الدوري الإسباني، باتت العروض السعودية هي الخيار الأكثر إرضاءً لطموح السيتيزنز بشأن صفقة اللاعب، والذي لا يعد ضمن حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن مانشستر سيتي يأبى التخلي عن خدمات ظهيره البرتغالي كانسيلو، دون الحصول على مقابل مادي كبير، يبلغ 30 مليون يورو، وقد تم تخفيضه إلى 20 مليون، وهو الأمر الذي يمثل عائقًا كبيرًا أمام برشلونة، وغيره من الأندية الأخرى، من أجل التعاقد مع جواو بشكل نهائي.

كانسيلو يريد برشلونة ويمنحه الأولوية، ولكن النادي الكتالوني لا يستطيع شراء عقده بصورة نهائية، فكان الخيار أمامه هو تمديد فترة إعارة اللاعب لموسم جديد، خاصة وأن النادي الكتالوني، يحتاج لتوفير نفقات من أجل حسم صفقتي نيكو ويليامز وداني أولمو، ثنائي أتلتيك بيلباو ولايبزيج، في موسم الميركاتو الصيفي.

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وفي هذا الإطار، نوّهت الصحيفة بأن ناديي الأهلي والاتفاق، يمثلان ضغطًا سعوديًا على مانشستر سيتي، من أجل قبول شراء عقد كانسيلو، الذي يستمر حتى صيف 2027 مع الفريق السماوي، حيث يرغب الثنائي السعودي في التعاقد مع اللاعب، كما أنهما على استعداد لدفع مبلغ 30 مليون يورو دفعة واحدة، وهو الأمر الذي لا تقدر عليه برشلونة.

وكان كانسيلو قد انتقل إلى صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، خلال موسم الميركاتو الماضي، بعد خلاف بين اللاعب والمدرب جوارديولا، إلا أن الظهير البرتغالي بات ضمن القائمة الأساسية لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث شارك في 42 مباراة رسمية بقميص برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما بلغ مع فريقه الكتالوني، الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى إثر ذلك، أرادت إدارة برشلونة تمديد فترة إعارة كانسيلو، فيما أشارت آخر التقارير إلى تقدم النادي الكتالوني بعرض ضئيل رفضته إدارة السيتي، بداعي عدم تقديم عرض مالي يلبي طموح إدارة النادي الإنجليزي.