"لن نمنحكم لاعبنا هدية" .. مانشستر سيتي يرد بحسم على عرض برشلونة "الهذيل"

الأزمة الاقتصادية تفرض أحكامها على البارسا

رغم صعوبة عودة البرتغالي جواو كانسيلو، إلى صفوف مانشستر سيتي، يتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على أفضل عرض ممكن من أجل التخلي عنه.

وخرج كانسيلو في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى برشلونة وقدم أداءً مميزًا، جعل إدارة البارسا تقرر الاحتفاظ به والتفاوض مع السيتي من أجل ضمه بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مانشستر سيتي رفض بكل وضوح العرض الذي تقدم به برشلونة للحصول على خدمات كانسيلو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وأشارت إلى أن كانسيلو الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، لا يتواجد حاليًا في خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا وبشكل كبير لن ينضم لمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن العرض الذي تقدم به برشلونة لم يرض تمامًا طموحات إدارة السيتي، التي ترى أن التفريط في كانسيلو يجب أن يكون بمقابل جيد، لكن العرض الكتالوني بعيد للغاية عن الحد الأدنى من توقعات النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: "مانشستر سيتي أعلن رسالة واضحة لإدارة برشلونة، مفادها أن كانسيلو لن يُمنح كهدية، وإذا أراد النادي الإسباني ضمه نهائيًا فعليه رفع العرض الذي تقدم به كثيرًا".

وأوضحت أن برشلونة الذي يعاني من أزمة اقتصادية قوية بسبب قائمة الرواتب، لا يستطيع تحمل الراتب الذي يطلبه كانسيلو، لكن اللاعب أبدى استعداده بالتضحية بجزء من راتبه، لتسهيل رحيله عن مانشستر سيتي.