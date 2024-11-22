"قرار بالإجماع" .. الدوري الإنجليزي ينتصر في معركته الأولى مع مانشستر سيتي!

الصراع مستمر بين الطرفين

قامت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتوجيه ضربة قوية إلى مانشستر سيتي، بالموافقة على القواعد الجديدة الخاصة بعقود الرعاية من شركات تابعة للملاك.

حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم يواجه اتهامات خاصة بمخالفات مالية يصل عددها إلى 115 مخالفة، وسط تهديدات بعقوبات صارمة قد تؤدي إلى هبوطه من البطولة، والآن هو في صراع آخر يخص الخلاف على تغييرات مقترحة بشأن معاملات الأطراف المرتبطة بالفرق من الخارج، وبالتحديد صفقات الرعاية من الشركات التابعة لملاك الأندية.

الصحفي مارتن زيجلر من صحيفة "تايمز" البريطانية، قال إن أندية الدوري الإنجليزي وجهت صدمة من العيار الثقيل لسيتي، وذلك من خلال الموافقة على هذه التعديلات، خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم، الجمعة، لمناقشة الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان زيجلر قد أشار في وقت سابق إلى أن وولفرهامبتون وإيفرتون، قاما بدعم موقف البريميرليج في مواجهة مانشستر سيتي، رغم المعارضة الشديدة من جانبهما تجاه رابطة المسابقة العام الماضي.

جدير بالذكر أن موقف أندية الدوري الإنجليزي يأتي رغم قيام سيتي بإرسال رسالة مكونة من 11 صفحة، أبلغ خلالها 19 ناديًا منافسًا في البريميرليج، بأن القواعد المقترحة الجديدة لحقوق الرعاية في المسابقة "غير قانونية"، وتثير احتمال اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا حصلوا على الضوء الأخضر عند اجتماع الأندية بأكملها اليوم.