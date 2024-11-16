بسبب تغييرات الرعاية .. مانشستر سيتي يعلن الحرب على الدوري الإنجليزي بخطاب لأندية البطولة!

الصراع مستمر بين سيتي والبريميرليج

قرر نادي مانشستر سيتي شن الحرب مع الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أبلغ جميع المنافسين بالبطولة هذا الموسم، أن القواعد الجديدة التي وضعتها المسابقة غير قانونية.

حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم يواجه اتهامات خاصة بمخالفات مالية يصل عددها إلى 115 مخالفة، وسط تهديدات بعقوبات صارمة قد تؤدي إلى هبوطه من البطولة، والآن هو في حالة صراع مع رابطة البريميرليج لإثبات براءته.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن حلقة جديدة من هذا الصراع، عن طريق قيام النادي الإنجليزي بإرسال رسالة مكونة من 11 صفحة، أبلغ خلالها 19 ناديًا منافسًا في البريميرليج، بأن القواعد المقترحة الجديدة لحقوق الرعاية في المسابقة "غير قانونية"، وتثير احتمال اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا حصلوا على الضوء الأخضر عند اجتماع الأندية بأكملها يوم الجمعة القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بعدما أبدى النادي اعتراضه الكامل على مقترح البريميرليج الجديد بشأن معاملات الأطراف المرتبطة بالأندية من الخارج، وبالتحديد صفقات الرعاية من الشركات التابعة لملاك هذه الأندية.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبريميرليج، سبق أن خاطب أندية البطولة بعد صدور حكم قضائي بالتعديلات في سبتمبر الماضي، ولكن سيمون كليف المستشار القانوني لمانشستر سيتي اتصل بكل ناد لحثه على عدم التصويت لصالح التعديلات المقترحة من جانب رابطة المسابقة.

وفي النهاية أوضح التقرير أن رابطة الدوري الإنجليزي انتقدت هذا التصرف من مانشستر سيتي، واتهمت النادي بتوجيه تهديدات لا أساس لها والخروج بادعاءات متكررة غير صحيحة، بالإضافة للتفسير المتحيز وغير الدقيق للدعوة المطروحة للأندية للفصل في هذا القرار.