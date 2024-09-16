"لا نهاية لما يحدث".. نجم مانشستر سيتي: ربما أعتزل في الـ30 من عمري!

بسبب جدول المباريات..

أعرب مانويل أكانجي نجم مانشستر سيتي، عن استيائه من جدول المباريات المزدحم، قبل بدء مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام إنتر.

ومنذ انضمام النجم السويسري إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، خاض 127 مباراة للنادي والمنتخب، علمًا بأنه شارك في 7 مباريات بالفعل هذا الموسم مع المدرب بيب جوارديولا.

وقال أكانجي مازحًا إنه "قد يعتزل كرة القدم في سن الـ30 بنهاية الموسم الجاري، الجدول صعب للغاية، أنت لا تفكر فقط في هذا الموسم، ولكن أيضًا في الموسم المقبل".

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وأضاف: "لنفترض أننا فزنا بالدوري أو الكأس، ثم ذهبنا إلى نهائي كأس العالم للأندية، درع المجتمع بعد 3 أسابيع، إذن متى يكون لدينا عطلات؟ لا توجد فترات راحة في الشتاء، لذلك إذا كنا محظوظين سنحصل على أسبوعين ثم نعود".

وواصل: "في الصيف التالي هناك كأس العالم، لا نهاية لذلك، إنها مجرد مباراة تلو أخرى، ولا أعرف كيف ستسير الأمور خلال العامين المقبلين، لا يمكنك الاستمرار في ذلك، عليك أن تفكر في اللاعبين، في مرحلة ما سنتعب ثم تأتي الإصابات بالتأكيد، نحن نتدرب بأقصى قوة ممكنة، لكن يجب أن يكون هناك حد، ربما سأتقاعد في سن 30!".

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وأفادت دراسة علمية مؤخرًا بأن لاعبي النخبة في كرة القدم يحصلون على أقل من 12% من إجازة السنة التقويمية (أقل من يوم واحد في الأسبوع)، وإذا استمر ذلك فقد يتعرضون لإصابات أو يتقاعدون في وقت مبكر".مرات منذ موسم 2011/2012 وحتى الآن.