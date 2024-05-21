مانشستر سيتي أم آرسنال.. من يتوّج بالدوري الإنجليزي في غياب الفار؟

نقاط الجانرز ستزيد..

تصوّت جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ عددها 20 ناديًا، الشهر المقبل، على ما إذا كانت ستبقي على تقنية حكم الفيديو المساعد أو تلغيها في موسم 2024-2025، بعد موسم آخر من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل والاعتذارات التي قدمتها لجنة الحكام.

وتساءل كثيرون عما كان سيحدث في موسم البريميرليج 2023-2024، لو لم تتواجد تقنية الفيديو طوال المسابقة، وهو ما أجابت عنه صحيفة "ذا صن"، التي أوضحت أنه حال إلغاء تدخلات تقنية الفيديو هذا الموسم، فإن مانشستر سيتي كان سيتوّج بالدوري الإنجليزي كذلك، مشيرة إلى أن أول 5 مراكز في المسابقة لن تشهد أي تغيير.

وحسب التقرير فإن نيوكاسل "كان سينهي الموسم متساويًا في النقاط مع تشيلسي، لكن فارق الأهداف الأفضل كان سينقلهم إلى المركز السادس، أما آرسنال فكان سيبقى في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان من الممكن أن يكون أفضل بنقطة واحدة إذا لم يكن هناك حكم الفيديو المساعد، بينما توتنهام سيحافظ على مركزه الخامس، لكن بفارق 4 نقاط أقل من رصيده النهائي البالغ 66 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز الثامن خلال الموسم الكارثي لإريك تين هاج، حتى لو لم يكن حكم الفيديو المساعد ضدهم في بعض المباريات، أم وولفرهامبتون، فسيقفز مركزا واحدا في الدوري إلى المركز 13 بموجب القواعد المعدلة، بينما كان وست هام وكريستال بالاس وبورنموث وبرايتون سينهون الموسم برصيد أكبر من النقاط.

كان لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد سيهبطون إلى دوري الشامبيونشيب، ومع ذلك فإن لوتون سيخسر فقط بفارق الأهداف بدلًا من النقاط الست التي أنهاها نوتنجهام فورست فوقهم، ورغم أن فورست كان أحد أكبر منتقدي تقنية الفيديو هذا الموسم، إلا أنه الفريق سيكون أسوأ بـ3 نقاط إذا لم تكن التكنولوجيا موجودة.