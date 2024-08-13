في مركز مفاجئ.. ليفربول يستقر على أولى صفقات الصيف!

هل يحسمها الريدز؟

يستهدف نادي ليفربول التعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، علمًا بأن الفريق يبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة إبسويتش تاون يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أليسون بيكر هو الخيار الأساسي لحراسة مرمى ليفربول، لكن النادي الإنجليزي يرى في الحارس الجورجي صاحب الـ23 عامًا بديلًا مثاليًا في السنوات المقبلة.

وأوضحت أن "ليفربول قرر التعاقد مع جيورجي، في صفقة قد تتجاوز 30 مليون يورو، حيث يرغب النادي الإنجليزي في إتمام الصفقة، ومن ثم إعارة الحارس الجورجي لمدة موسم في البريميرليج".

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ولفتت إلى أن "اللاعب قال نعم لليفربول، بينما ينتظر مسؤولو فالنسيا العرض المالي، علمًا بأنهم خفضوا توقعاتهم لما دون الـ40 مليون يورو".

وشارك مامارداشفيلي مع منتخب جورجيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024، وقدم مستويات مميزة، علمًا بأنه يحظى باهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخرى.