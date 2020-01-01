مالك هوفنهايم المكروه يقترب من إيجاد علاج لكورونا

مالك هوفنهايم المكروه وأزمة جديدة مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إيجاد لقاح لفيروس كورونا

أصبحت موجة الغضب على مالك هوفنهايم الألماني ديميتار هوب والذي كان مكروهًا من جماهير الأندية الألمانية كلها أقل وطأة بسبب احتمالية أن يشارك في اكتشاف علاج لفيروس كورونا.

وتعرض هوب لهتافات مسيئة ولافتات جارحة من قبل جماهير بايرن ميونخ خلال مباراة الفريق البافاري أمام هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني، مما اضطر الحكم لإيقاف اللقاء ثم عاد اللاعبون وظلوا يمرروا الكرة فيما بينهم من أجل إيقاف الشحن الجماهيري.

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ولكن بعد سنوات من مهاجمة كافة روابط الألتراس في ألمانيا له لرفضهم فكرة سيطرة رأس المال على أندية كرة القدم، يبدو أن الوضع سيتغير بالنسبة له.

وسيكون سبب هذا التغيير هو احتمالية أن يكون هوب مخلصًا للشعب الألماني من خطر فيروس كورونا، وفي حال نجح قد يمتد التأثير الإيجابي إلى بقية دول أوروبا والعالم.

وحسب مجلة دير شبيجل الألمانية فإن الملياردير الألماني قد تمكن من خلال شركته التي يمتلك أغلب أسهمها في الوصول إلى تطوير للقاح جديد يمكنه مكافحة فيروس كورونا.

ودخل هوب في مشادات كبرى بينه وبين دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلن عزمه عدم تصدير اللقاح إلى أمريكا بعد اكتشافه.

ويحاول ترامب أن يغري المكتشفين الألمان بأموال ضخمة حتى يضمن أن يكون اللقاح الجديد في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك ما يرفضه هوب رفضًا قاطعًا.

وأضافت المجلة الألمانية أن الوصول إلى هذا اللقاح جاء من خلال أبحاث شركة كير فاك والتي يوجد مقرها بمقاطعة توبنجن الجنوبية، حيث عملت الشركة بتمويل ضخم من هوب على إيجاد الدواء للفيروس الذي اجتاح العالم.

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يذكر أن وزير الداخلية الألماني قد أعلن أن لجنة تابعة لحكومة بلاده ستناقش مسألة الوصول إلى حل وسط مع الولايات المتحدة حتى يكون اللقاح متوفرًا للجميع.