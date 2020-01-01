القصة كاملة .. لماذا توقف لقاء هوفنهايم وبايرن ميونخ؟

الملياردير الألماني يُثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، بالمشهد المؤسف الذي وثقته العدسات في آخر 13 دقيقة من مواجهة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ، التي جرت على ملعب "راين نيكار آرينا" وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 6-0 لحساب الأسبوع الـ24 للبوندسليجا.

وبدون سابق إنذار، قامت مجموعة من مشجعي البايرن برفع لافتة تحمل كلمات أقل ما يُقال عنها "نابية" لرئيس هوفنهايم ديتمار هوب.

وينظر الكثير من مشجعي كرة القدم الألمانية للملياردير الألماني مؤسس شركة البرمجيات الشهيرة " "SAP، على أنه منبوذًا، لكثرة نشاطاته في الأعمال التجارية في عالم كرة القدم.

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وسبق أن تعرض ديتمار هوب لهجوم لاذع من قبل أنصار بوروسيا دورتموند، وعلى إثره تمت معاقبة مشجعي أسود الفيستيفاليا، بعدم الحضور إلى هوفنهايم لمدة عامين.

وفي مباراة اليوم، قامت مجموعة أولتراس التابعة لبايرن ميونخ، بتوجيه أقذع الكلمات لهوب ووالدته، ما أثار غضب فليك، الذي عمل مع هوفنهايم في الفترة بين عامي 2000 و2005، ليطلب من اللاعبين مغادرة الملعب.

وبلغت الإثارة ذروتها بعد استجابة اللاعبين لأوامر المدرب، لتبقى المباراة معلقة إلى أن توجه حسن صالح حميديتش والعديد من نجوم الفريق على رأسهم توماس مولر للجماهير، للاحتجاج بكل غضب وحدة على سلوكهم.

ولم تُستكمل آخر 13 دقيقة في عمر المباراة إلا بعد إزالة اللافتة، ليطلق الحكم كريستيان ديمجيرت صافرة عودة اللاعبين مرة أخرى، لكن ما حدث كان مفاجئًا للجميع.

واكتفى لاعبو كلا الفريقين بتمرير الكرة لبعضهم البعض، في رسالة شديدة اللهجة لكل أنواع العنصرية، وسط تصفيق حار من الجميع داخل الملعب، إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية عند الدقيقة 90.

والمثير للجدل، أنه في نفس توقيت هذه المباراة، صرخت مجموعة من المشجعين في مباراة دورتموند ضد فرايبورج، بصيحات مسيئة لرئيس هوفنهايم، ولولا تهديد الحكم روبرت هارتمان بإلغاء المباراة، لما توقفت الشتائم على هوب.