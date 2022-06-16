مالك تشيلسي: الاستثمار السعودي سيضع نيوكاسل ضمن "السبع الكبار"!

ربما يتحول نيوكاسل إلى مانشستر سيتي جديد..

يبدو وأن مالك تشيلسي الجديد لديه العديد من التطلعات بشأن مستقبل الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة.

حيث شارك تود بولي مالك فريق البلوز الذي خلف الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، رأيه حول مستقبل الفرق الكبيرة في إنجلترا.

وتحدث رجل الأعمال الأمريكي في مؤتمر "SuperReturn International" وأدلى ببعض التصريحات التي نقلتها صحيفة "تيليجراف" حول توقعه لصعود فريق نيوكاسل إلى صفوة الكبار.

ماذا قال تود بولي؟

أوضح مالك نادي تشيلسي الجديد أنه يرى أن مستقبل الفرق الكبيرة في إنجلترا سيتغير، حيث سينضم فريق نيوكاسل يونايتد إلى الصفوة.

حيث قال: "ستتحول الفرق الـ 6 الكبرى في الدوري الإنجليزي إلى الفرق الـ 7، وذلك بسبب دخول الاستثمار السعودي".

وواصل: "ستكون هناك فرص للجميع للفوز".

حيث يرى بولي أن محاولة صندوق الاستثمار السعودي في الدخول في العمل بالرياضة، وضخ الأموال لجلب المكاسب، سيساعدهم على نمو الفريق حتى يصبح من ضمن المرشحين للحصول على اللقب.

هل يستطيع نيوكاسل يونايتد منافسة الكبار؟

في الوقت الحالي يمتلك فريق نيوكاسل بعض العناصر الجيدة مع المدرب المميز إيدي هاو، والنادي تحسن بصورة كبيرة في الموسم الماضي خاصةً بعد الصفقات التي جلبتها الإدارة السعودية الجديدة.

لكن نيوكاسل يظل مقيدًا بقوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يأخر عملية الاستمرار في النمو حتى الوصول إلى المنافسة على اللقب، إلى مرحلة أخرى في المستقبل.

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